Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Uğurtaş Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mahmut, Salih ve Kasım Timurturkan ile Doğan Öz ve Yahya Terzi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale ve Suruç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut Timurturkan (45) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi alındı.