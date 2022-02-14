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Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

14.02.2022 19:17
Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle mermilerin isabet ettiği Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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