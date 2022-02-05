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Son dakika haber: Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

05.02.2022 21:05
Son dakika haber: Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek esnafı dolandıran kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek esnafı dolandıran kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, merkez ve Hilvan ilçesinde bir kişinin konakladığı otellerin ve öğretmenevinin çevresindeki esnafı asker üniforması giyerek dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık yapan kişinin Semih B. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin Diyarbakır'da bir evde saklandığını belirleyen ekipler, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle gerçekleştirdiği operasyonda Semih B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Dolandırıcılık, Diyarbakır, Şanlıurfa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şanlıurfa'da asker üniforması giyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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