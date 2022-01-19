ŞANLIURFA - Bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ı (56) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şanlıurfa'da, 17 Ocak'ta, Mahmut Çetindağ'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olarak, A.A, çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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