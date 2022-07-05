Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

05.07.2022 22:34
Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da istinat duvarındaki boruya sıkışan iki köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da istinat duvarındaki boruya sıkışan iki köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyyübiye ilçesinde vatandaşlar, istinat duvarı arasındaki borudan köpek sesi geldiğini fark etti.

Boruda iki köpek yavrusunun sıkıştığını gören ve onları bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, iki köpek yavrusunu sıkıştığı yerden çıkarmak için istinat duvarının bir bölümünü hilti yardımıyla kırdı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve su verilen yavru köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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