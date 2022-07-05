Bölgeye gelen ekipler, iki köpek yavrusunu sıkıştığı yerden çıkarmak için istinat duvarının bir bölümünü hilti yardımıyla kırdı.

Boruda iki köpek yavrusunun sıkıştığını gören ve onları bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da boruya sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

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