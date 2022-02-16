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Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

16.02.2022 13:23
Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çalıntı minibüsle yakalanan ve aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çalıntı minibüsle yakalanan ve aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Eyyübiye ilçesinde minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu minibüsü Mehmetçik köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta bulunan M.A.H, M.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede M.A.H'nın hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

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Hırsızlık, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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