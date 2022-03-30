Son dakika haber... Şanlıurfa'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

30.03.2022 13:21
Son dakika haber... Şanlıurfa'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesinde 28 Mart'ta çıkan bıçaklı kavgada Muhammed Usame el-Hamid (15) öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda 28 Mart'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Muhammed Usame el-Hamid kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Şanlıurfa, Cinayet, Asayiş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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