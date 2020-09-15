Son dakika haber: Şanlıurfa'da çöp kutusuna sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çöp kutusunu, demir kesme makasıyla keserek çocuğu kurtardı.

Çocuğun ağladığını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Parkı 'nda oynayan 4 yaşındaki çocuk, metal çöp kutusuna sıkıştı.

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