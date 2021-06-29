Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilrn bilgiye göre, Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, haklarında Irak ve Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde emir, savaşçı, istihbarat elamanı ve yerleşim yerlerinde örgütün kullandığı sözde yönetim binalarından sorumlu olduğu şeklinde bilgiler iletilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA