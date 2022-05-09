Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

09.05.2022 13:38
Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (59) 7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Hülya E.'yi (42) silahla öldürdü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Mehmet A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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