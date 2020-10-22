Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

22.10.2020 15:32
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin yanı sıra havadan dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak evlere girildi. Adreslerde yapılan aramalarda; paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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