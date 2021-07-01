Son dakika haber! Şanlıurfa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, istihbarat üzerine belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi.
Adreste 280 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 gram metamfetamin, 42 hap, uyuşturucu aparatı, tabanca, yarı otomatik av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 141 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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