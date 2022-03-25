Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada

25.03.2022 18:31
Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da bir elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu patladı.

ŞANLIURFA'da bir elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu patladı. Patlama çevrede korkuya neden olurken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uğurlu Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu bugün büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo korkuya neden oldu. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri de trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenme sonrası ısınmasından kaynaklandığını belirtti. Trafonun patlama anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada
Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada
Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada
Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Patlama, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Şanlıurfa'da elektrik trafosunun patlaması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement