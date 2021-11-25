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Son dakika... FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Son dakika... FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı

25.11.2021 15:33
Son dakika... FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan hükümlülere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I., M.B.İ., A.D. ile A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika... FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... FETÖ operasyonunda aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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