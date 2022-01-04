Son dakika haber: Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için kent merkezi ile Akçakale ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7'si yabancı uyruklu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 60 lira ile 1220 dolar ele geçirildi. Emniyete götürülen 15 şüphelinin sorgusuna başlandı.