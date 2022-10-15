Son Dakika | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

15.10.2022 09:38

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 659 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Göbeklitepe-1" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi.

Denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Göbeklitepe-1' denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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