Son dakika haber... Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İshak Aytış (38) yönetimindeki 65 BB 255 plakalı hafif ticari araç, Karaköprü ilçesi kırsalı Ayanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Aytış, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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