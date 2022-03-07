Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

07.03.2022 21:33
Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Altuntaş (44) idaresindeki 27 BJY 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 46. kilometresinde, Mesut Kırmızıgül (27) yönetimindeki 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Cemil Cem Emirhanoğlu (40), Abdulhamit Tatlı (29) ve Aziz Polat (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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