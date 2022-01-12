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Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

12.01.2022 18:24

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı.

Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da kiraladıkları araçlarla gece yarısı hırsızlık avına çıkan maskeli 5 hırsızdan 3'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kiraladıkları otomobillerin plakalarını kapatıp, gece yarısı birçok işyerinden hırsızlık yapan şüphelileri, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan hırsızlardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada
Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada
Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

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Hırsızlık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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