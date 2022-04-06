Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika
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Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

06.04.2022 17:01

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, meydana gelen 2 kaza mobese kameraları tarafından kaydedildi.

ŞANLIURFA'da, meydana gelen 2 kaza mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Karaköprü seminde kent merkezine ilerleyen otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada metrelerce havalanan ve ardından kaldırıma düşen yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada ise otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA
Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA
Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

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Otomobil, MOBESE, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Son Dakika
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