ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

01.05.2022 13:22

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetiminde, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde bulunduğu 42 ABH 910 plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta ele geçirilen 87 metre demir kablonun Siverek ilçesine bağlı Dardağan Mahallesi'nde 3 çiftçinin tarlasındaki trafolardan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.

Zanlıların Diyarbakır'dan kiraladıkları araç ile Şanlıurfa'ya geldikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen çalıntı mallar çiftçilere teslim edildi.

ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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