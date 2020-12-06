Son dakika haber: Şanlıurfa'da kısıtlamaya uyuluyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da vatandaşların çoğunluğunun yasağa uyduğu gözlendi. Pois ekiplerinin denetiminde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, hastaneye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Şanlıurfalıların çoğunluğu evlerinde kaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte, kısıtlamadan muaf olanlar ile alışveriş için evlerinin yakınındaki marketler ile fırınlara giden vatandaşlar görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir meydanlarının yanı sıra giriş çıkış noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kentin simgesi olan tarihi alanlar ile yoğunluğun yaşandığı caddeler ise dron ile görüntüleniyor.