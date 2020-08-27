Son dakika haber! Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri broşürle anlatıldı - Son Dakika

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sivil-Der) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla, 10 bin bilgilendirme broşürü dağıttı.

Sivil-Der, vatandaşlarda Kovid-19'a karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularının yanı sıra salgın tehlikesinin anlatıldığı 10 bin bilgilendirici broşür bastıran dernek, esnaf ve vatandaşlara bu broşürleri dağıtılarak uyardı.

Sivil-Der Başkanı Ayhan Ekinci, pandemi sürecinde vatandaşların Kovid-19 kurallarına uymasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bu süreçte vatandaşları uyarmak için harekete geçtiklerini aktaran Ekinci, "Vatandaş ve esnaflarımızı ziyaret ederek bilgilendirip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü ciddi bir yoğunluk yaşanıyor, bu gidişle hastanelerimizde yer kalmayacak ve sağlıkçılarımız yetişemez durumda kalacak. Birlik olmazsak bu iş çözülemez diye düşünüyoruz. Broşürlerde Kovid-19 ile ilgili hijyen konusunda bilgiler yer alıyor. Onun yanı sıra bir sloganımız var 'kendini düşünmüyorsan anneni, babanı, çocuğunu düşün' diye yazıyor. Çünkü ben pozitif isem gidip sevdiklerime bulaştırırım. Özellikle yaşlılarımız konusunda özverili olmalıyız. Gençlerimiz hastalığı hafif atlatabilir ancak yaşlılarımız o kadar şanslı olmayabilir. Bu konuda çok duyarlı olmamız gerekiyor." dedi.