Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

28.04.2022 21:45

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Mardin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Veysel Düzce (18) yönetimindeki 47 AZ 678 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehdi Şekerci'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Düzce ile İbrahim Halil S. (14) ise ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Düzce de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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