Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
08.12.2020 12:23
Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan Asil yönetimindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunda Güvercin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Asil, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
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