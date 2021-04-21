Son dakika haber... Şanlıurfa'da otomobilin çarpıp sürüklediği motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarpıp sürüklediği motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 63 ABU 467 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesindeki OSM üst geçidinde aynı istikamete giden Recep Ekşi'nin (37) kullandığı 63 ZH 744 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ekşi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.