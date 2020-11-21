Son dakika haber... Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
21.11.2020 09:02
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderirken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlının emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
-İHA-
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