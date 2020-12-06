Son dakika haber... Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
06.12.2020 13:49
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 27 Kasım'da düzenlediği operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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