ŞANLIURFA - Ruhsatsız 18 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda ruhsatsız 18 tabanca ile 18 şarjör ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunda bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanan 18 ruhsatsız tabanca ile 18 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.