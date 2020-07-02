Son dakika haber... Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis ekiplerince, 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 16 bin lira ele geçirildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sahte para bulunduran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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