Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahallerdeki iki adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu tüfeklere ait 1500 mermi, 14 uzun namlulu tüfek şarjörü, bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ve 29 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.