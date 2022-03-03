Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

03.03.2022 15:03
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve iki tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve iki tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve bu salahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
14:52 İstanbullular 3 ayrı metroya kavuşuyor! 2022 yılı içinde açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement