Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suruç'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu ve silah bulunduğunu belirledi.
Ekiplerce 1'i Suriyeli 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 tabanca ile bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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