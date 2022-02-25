Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suruç'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta uyuşturucu ve silah bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce 1'i Suriyeli 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 tabanca ile bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.