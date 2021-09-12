Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce ilçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof, tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ile 70 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.