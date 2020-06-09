Son dakika haber | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kırsal Dikme Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Mehmet Salih K, Halit K. ve Salih K, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Mehmet Salih K, hayatını kaybetti. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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