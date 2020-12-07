Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Özgören Mahallesi'nde akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Fevzi, Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fevzi Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.