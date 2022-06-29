Gülabibey Mahallesi'nde A.S. ile O.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.S. ve O.S. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen M.K. yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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