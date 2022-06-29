ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

29.06.2022 23:12

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde A.S. ile O.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.S. ve O.S. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen M.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.K. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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