Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Başgök Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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