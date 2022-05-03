Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

03.05.2022 15:52
Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Başgök Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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