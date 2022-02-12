Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Beykapısı Mahallesi'nde Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ağır yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika