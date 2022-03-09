Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

09.03.2022 16:48

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

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Polis Memuru, Şanlıurfa, Orta Doğu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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