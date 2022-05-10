Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Külaflı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle M.B, A.B. ve M.G'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan M.B, A.B. ve M.G. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.