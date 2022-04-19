Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

19.04.2022 12:26
Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAkçakale ilçesi kırsal Keçeli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan Yüsra Elçi, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Akçakale ilçesi kırsal Keçeli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan Yüsra Elçi, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda kanaldan hareketsiz halde çıkarılan Elçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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