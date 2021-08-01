Son dakika haber... Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde yaşayan Ekinci'nin, ailesiyle akrabalarını ziyaret etmek için Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine geldiği öğrenildi.

Ekinci, çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Argıncık Mahallesi'nde sulama kanalına giren Hüseyin Ekinci (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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