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ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA

14.02.2022 18:47
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA

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Viranşehir, Uyuşturucu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA - Son Dakika
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