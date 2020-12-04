Son dakika haber: Şanlıurfa'da trafik kazası 6 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 34 NR 2205 ve 31 AOS 93 plakalı iki otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.