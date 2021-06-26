Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi girişinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 34 JY 1859 plakalı Renault marka otomobil ile 22 KH 331 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada Abdulkerim K., Vedat S., Eyyüp Sabri S., Mahmut M., İsmail B., Zerrin S. ile Hatice Kübra S. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.