Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da, 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 70 gram eroin, 18 gram metamfetamin, 43 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirilmişti.