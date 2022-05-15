Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

15.05.2022 15:27
Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı Ford marka tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

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Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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