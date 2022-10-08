Ekiplerce durdurulan 962 araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramalarda, 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 30 mermi, 2 şarjör ile suçtan kazanıldığını değerlendirilen 670 lira ele geçirildi. Aramalar sırasında bir şüphelinin uyuşturucuyu ayakkabısının iç kısmına gizlediği görüldü.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.