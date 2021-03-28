Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, kazada 2 kişi yaralandı.
Bozan Çiftçi (39) yönetimindeki 35 AAY 198 plakalı otomobille Urfa Suruç Turizm'e ait 63 AHZ 423 plakalı otobüs, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Eğrice mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Çiftçi ile aynı araçtaki Şahin Işıklı (48) ve Nazlı Geçgel (60), 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Çiftçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika